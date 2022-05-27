Gölmarmara Hıroğlu Mahallesi Sağlıklı Suya Kavuştu - Haberler

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Gölmarmara Hıroğlu Mahallesi Sağlıklı Suya Kavuştu

Bültenler - Güncel
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Gölmarmara Hıroğlu Mahallesi Sağlıklı Suya Kavuştu

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesinde içme suyu deposunun bakım onarımını yaparak hanelere daha sağlıklı ve kesintisiz su ulaşmasını sağladı.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarının bakım onarım ve revziyon çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gölmarmara'nın Hıroğlu Mahallesinde de içme suyu depoları baştan aşağıya yenilendi. İçme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. Himaye çiti ile de çevrilen depoya dışarıdan herhangi bir müdahale edilmesinin de önüne geçildi.

"İçme suyu depomuz pırıl pırıl oldu"

Hıroğlu Mahalle Muhtarı Cengiz Üstündağ, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den Allah razı olsun. Bizlere her zaman bir telefon kadar yakınlar. Mahallemizde yürütülen çalışmalardan çok memnunuz. İçme suyu konusunda da çok şanslıyız. Mahalleli olarak temiz suya kavuştuk. Depomuzda pırıl pırıl oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Bültenler / Güncel

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Gölmarmara, İçme Suyu, Güncel, Haberler

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