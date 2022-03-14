Goller Kerem'den, asistler Muhammed'den - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Goller Kerem'den, asistler Muhammed'den

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Goller Kerem'den, asistler Muhammed'den

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun attığı iki golden de asistler Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'den geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun attığı iki golden de asistler Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'den geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş ile evinde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu iki gol kaydederken, asistler ise Mustafa Muhammed'den geldi. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 6'sı Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 7 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Mısırlı golcü, Beşiktaş derbisinde yaptığı asistlerle bu sezonki asist sayısını da 5'e yükseltti.

Maça 11'de başlayan Mustafa Muhammed, 68. dakikada yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor Toto Süper Lig, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title