Goller Kerem'den, asistler Muhammed'den

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun attığı iki golden de asistler Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'den geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş ile evinde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu iki gol kaydederken, asistler ise Mustafa Muhammed'den geldi. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 6'sı Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 7 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Mısırlı golcü, Beşiktaş derbisinde yaptığı asistlerle bu sezonki asist sayısını da 5'e yükseltti.

Maça 11'de başlayan Mustafa Muhammed, 68. dakikada yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel