Haberler

Gölköy Barajı'ndaki Su Seviyesi Sağanaklarla Artmaya Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da kuraklık nedeniyle azalan Gölköy Baraj Gölü'ndeki su seviyesi, son günlerde etkili olan sağanakların ardından artış gösterdi. Eylül ayında doluluk oranı yüzde 18’e düşen baraj, şu anda yüzde 20 doluluk oranına ulaştı.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde kuraklık nedeniyle azalan su seviyesi, sağanakların ardından artmaya başladı.

Yılın ilk aylarında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde, yaz aylarında yağışların azlığı ve sıcak havaların etkisiyle su seviyesi kademeli olarak azaldı.

Gölü besleyen Mudurnu Deresi'nin tamamen kuruması, Abant Deresi'nden ise çok az miktarda su gelmesi, barajdaki doluluk oranını eylül ayı sonunda yüzde 18'e kadar geriletti.

Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan sağanakların ardından derelerin debileri artınca baraja da su akışı başladı.

Göldeki doluluk oranı yüzde 20'lere ulaştı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Barajda kaybolan İrlandalı turistin 5'inci günde cansız bedeni bulundu

Barajda kaybolan İrlandalı turistten acı haber
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.