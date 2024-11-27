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Gölköy Barajı'nda Su Seviyesi Karlarla Yükselmeye Devam Ediyor

Gölköy Barajı'nda Su Seviyesi Karlarla Yükselmeye Devam Ediyor
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Bolu'da içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi, karların erimesiyle yüzde 25'e ulaştı. Kurak yaz döneminde doluluğunun yüzde 19'a düştüğü baraj, kış manzarasıyla havadan görüntülendi.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi, karların erimesiyle yükselmeye başladı.

Kurak geçen yaz döneminde doluluğunun yüzde 19'a kadar düşmesi nedeniyle adacıkların ortaya çıktığı barajdaki su seviyesi, bölgede etkili olan karla yükseliyor.

Eriyen karların Mudurnu ve Abant derelerini beslemesiyle barajdaki doluluk yüzde 25'e ulaştı.

Bu arada, Gölköy Barajı ve çevresinde oluşan kış manzarası havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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