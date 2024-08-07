Gölköy Baraj Gölü'nde Kaçak Avcılar Tarafından Atılan Ağlar Toplandı

Bolu'nun içme suyu kaynakları arasında yer alan Gölköy Baraj Gölü'nde yaşanan balık ölümleri nedeniyle 2 yıl önce olta balıkçılığı yasaklandı. Bolu Valiliği tarafından geçen hafta alınan kararla gölün 1,5 kilometrelik bölümünde balık tutulmasına izin verildi. Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı Serkan İnanç ile federasyon üyeleri, geldikleri Gölköy'de gölün içerisinde kaçak avcılar tarafından atılmış ağlarla karşılaştı. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile federasyon üyeleri, gölün içerisinden metrelerce ağ çıkardı.

'MİSİNA AĞLAR HAYALET AVCILIĞA DEVAM EDİYOR'

Serkan İnanç, misinadan yapılmış ağların yasaklanması için mücadele ettiklerini belirterek, "Şu an suda bulunan ağlar, 'bizim katil' olarak tabir ettiğimiz ve ülkemizde kullanımının yasaklanması için mücadele ettiğimiz misinadan yapılmış ağlar. Ağaçlara takıldıkları için çıkartılamıyor ve koparsa da suda hayalet avcılığına devam ediyor. Gölün olta balıkçılığına yasaklandığı süre zarfında çok fazla gözlem yapamadık. Özellikle geceleri gelip, atılan ağların sabaha karşı toplandığını ve bu durumunda yıllardır süre geldiğini hepimiz biliyoruz. Devletimizin ilgili kurumlarının koyduğu yasakları çiğnenmez ama yasa dışı avcılar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bizim olmadığımız yerde de yasa dışılığın had safhaya ulaşması kaçınılmaz oluyor. İlerleyen günlerde de ilgili kurumlarımızdan izin alarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz gözetiminde sportif olta balıkçısı arkadaşlarımızda bulunan su altı kameralarıyla Gölköy Barajı'nda bırakılmış hayalet ağlar olup, olmadığını kontrol etmek istiyoruz" dedi.