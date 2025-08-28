Gölköy Balıkçılık İstasyonu'ndan 6 Milyon Sazan Yavrusu Su Kaynaklarına Bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, Gölköy Balıkçılık ve Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen 6 milyon 416 bin yavru sazan, 9 ildeki çeşitli su kaynaklarına salındı. Amatör ve sportif balıkçılığı desteklemeyi hedefleyen projeyle, doğal popülasyonların artırılması amaçlanıyor.

BOLU Gölköy Balıkçılık ve Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen 6 milyon 416 bin yavru sazan, 9 ildeki 56 farklı su kaynağına bırakıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Gölköy Balıkçılık ve Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen pullu sazan yavrularının balıklandırma çalışmaları tamamlandı. 2025 yılı için 5,5 milyonun üzerinde yavru üretimi gerçekleştirilirken, toplam 6 milyon 416 bin yavru sazan Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bilecik, Kırıkkale, Ankara, Bartın, Kastamonu ve Bolu'daki göl, gölet ve akarsulara salındı. Balıklandırma çalışmalarıyla su kaynaklarında doğal popülasyonların desteklenmesi, amatör ve sportif balıkçılığın yaygınlaştırılması ve gelecek nesillerin sazan balığı ile buluşturulması hedefleniyor. Yetkililer, üretim faaliyetlerinin her yıl sürdürüleceğini bildirdi.

