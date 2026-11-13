Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gölhisar'da MYO temeli atıldı, Sevgi Kurtulmuş Bosna'daki tıp fakültesini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

IUS Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, Burdur Gölhisar'da düzenlenen MYO temel atma törenine katıldı. Kurtulmuş, Bosna Hersek'teki tıp fakültesini anarak Avusturya ve Almanya'nın Boşnaklara vatandaşlık ve iş imkanı sunduğunu söyledi.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, "Avusturya ve Almanya, Boşnaklara vatandaşlık ve iş imkanı sunuyor. O coğrafyaların bizim olarak kalması lazım. Onun için oralarda Tıp Fakültesi açtığım zaman çok sevindim." dedi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Gölhisar Meslek Yüksek Okulu'nun temel atma törenine katılan Kurtulmuş, ilçenin doğup büyüdüğü yerler olduğunu ve üniversiteye kadar burada yaşadığını, ilçeyle bağını koparmadığını söyledi.

Eşi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi gezilere başladığında bu çevrenin az yatırım aldığını gördüğünü belirten Kurtulmuş, "Bu, beni biraz daha buralara hizmeti öncelemem doğrultusunda motive etti. Hamdolsun çok güzel zamanlara geldik. Çok iyi bir seviyeye gelmiş üniversite. Tıp fakültesinin kurulması çok önemli." diye konuştu.

Bosna Hersek'te geçen yıl Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi kurduklarını anlatan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Oraların bizim şehirlerimize benzeyen bir coğrafyası var. Oralarda bir şeyler yapmazsak avucumuzdan kayıp gidecek. Bir zamanlar nasıl gurbetçiler Gölhisar'dan Viyana'ya giderdi, hala orada yerleşik birçok gurbetçi var biliyorum. Şimdi Avusturya ve Almanya Boşnaklara vatandaşlık ve iş imkanı sunuyor. O coğrafyaların bizim olarak kalması lazım. Onun için oralarda tıp fakültesi açtığım zaman çok sevindim." değerlendirmesini yaptı.

Üniversitelerin belirli bir alanda ihtisas üniversitesi olmasıyla önlerinin açılacağını belirten Sevgi Kurtulmuş, Gölhisar Meslek Yüksekokulu'nun uluslararası öğrencilere de ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Kurtulmuş, "Kibyra Antik Kenti'yle çok güzel bir coğrafyada ve tarih havzasında oturuyoruz. Etrafımız çok güzel dağları, ovaları, gölü var. Buraların gelişmemesi için, öne geçmemesi için hiçbir sebep yok. Rektör hocamız, idarecilerimiz çok fazla gayret sarf ediyor." ifadesini kullandı.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar da Gölhisar Meslek Yüksekokulu'nda 3 bin 500 öğrencinin olduğunu belirtti.

Son iki yıl içerisinde açılan 5 yeni programla, 20 yeni akademik personelle Gölhisar'da öğrenci sayısının yüzde 10 arttığını anlatan Dalgar, şunları söyledi:

"Üniversitemizin bölgesel kalkınma misyonunu artık yerele ve ilçelerimize de yaymaya başladık. Bu anlamda Gölhisar ilçemize Akıllı Sera Teknolojileri programı bu yıl öğrenci almaya başladı. Seracılık bölgesi Gölhisar olduğu için. Karbon Emisyon ve Çevre ile ilgili programlar yine Gölhisar'da açıldı. Yeni programların açılmasıyla birlikte artık Gölhisar'da 75 akademik personelimiz var."

Konuşmaların ardından Gölhisar Meslek Yüksek Okulu'nun temeli atıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
AVM'de kadınlara saldırdı! Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi

AVM'de kadınlara saldırdı! Sonu hiç beklediği gibi olmadı
Ekran başındakiler donup kaldı! Annesinden kayıp genç kızla ilgili 'Yok artık' dedirten iddia

Annesinden kayıp genç kızla ilgili "Yok artık" dedirten iddia
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki kadına tekme tokat saldırdılar! Gerekçeleri pes dedirtti

Sokak ortasında iki kadına tekme tokat saldırdılar! İşte o anlar
Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! İlk sözleri dikkat çekti

Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! Çalışanlara ilk mesajı dikkat çekti
61 yaşındaki Sertab Erener'in spor tutkusu başına iş açtı

Ünlü oyuncu hayranlarını korkuttu! Spor tutkusu başına iş açtı
4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında kahreden detay! Facia büyüyebilirmiş

4 askerimizin şehit olduğu kazada korkutan gerçek ortaya çıktı
Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda

Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı
3-5 etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Biz izlerken utandık16

3-5 beğeni uğruna yaptıklarına bakın! Biz izlerken utandık
Ebola kabusu büyüyor! 5 bin 400 kişi öldü, ölenlerin üçte biri çocuk

Ölüm saçan salgında korkunç bilanço! Ülke mezarlığa döndü