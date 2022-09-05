GÖLETTE BOĞULAN AĞABEY VE KARDEŞİN CENAZESİ SURİYE'DE DEFNEDİLECEK

ADANA'da serinlemek için girdikleri gölette boğulan Suriye uyruklu Ahmet (18) ve kardeşi Abdurrahman Verde'nin (15) aileleri tarafından teslim alınan cenazeleri, defnedilmek üzere Suriye'nin İdlib kentine götürüldü.

ADANA'da serinlemek için girdikleri gölette boğulan Suriye uyruklu Ahmet (18) ve kardeşi Abdurrahman Verde'nin (15) aileleri tarafından teslim alınan cenazeleri, defnedilmek üzere Suriye'nin İdlib kentine götürüldü.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla, sulama için kullanılan gölete giren Ahmet ve Abdurrahman Verde kardeşler, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla bölgeye su altı polisleri sevk edildi. Gölette arama çalışması başlatan dalgıç polisler, suda kardeşlerin cesedini buldu. Sudan çıkartılan kardeşlerin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ağabey ve kardeşin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Ahmet ve Abdurrahman'ın cenazeleri, defnedilmek üzere Suriye'nin İdlib kentine götürüldü.