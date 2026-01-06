Haberler

Arnavutköy'de Toplu Balık Ölümüne Neden Olan İşletmelere Para Cezası

Güncelleme:
Arnavutköy Şahintepesi'nde bulunan bir gölete borularla hayvansal gübre atıkları döken 9 işletmeye toplam 1 milyon 327 bin 354 lira para cezası uygulandı.

(İSTANBUL) Arnavutköy Şahintepesi'nde bulunan bir gölete borular vasıtasıyla katı ve sıvı hayvansal gübre atıkları döken 9 işletmeye para cezası uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bir ihbar üzerine Arnavutköy Şahintepesi'nde bulunan bir gölete borular vasıtasıyla katı ve sıvı hayvansal gübre atıkları döküldüğü belirlendi. 9 ayrı işletme sahibine toplam bir milyon 327 bin 354 lira para cezası verildi. Konuya ilişkin açıklama şöyle:

"Whatsapp ihbarı üzerine harekete geçildi"

"06.01.2026 tarihinde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüze Alo WhatsApp ihbar hattı üzerinden, Arnavutköy ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde bulunan gölde toplu balık ölümleri yaşandığı yönünde şikayetler ulaşmıştır.

İhbar üzerine Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile birlikte ihbara konu bölgede denetim gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemelerde, gölü besleyen dereye 9 hayvancılık işletmesi tarafından borular vasıtasıyla katı ve sıvı hayvansal gübre atıklarının döküldüğü, bu durumun toplu balık ölümlerine neden olduğu tespit edilmiştir.

Tespit edilen ihlaller kapsamında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 20. maddesi (zararlı maddeler dökülmesi) gereğince 9 işletme sahibine toplam 1.327.354 TL idari para cezası uygulanmıştır. Su kaynaklarımızı ve doğal yaşamı kirleten hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmeyecek olup, denetimler kararlılıkla sürdürülecektir."

