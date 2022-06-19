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Gölete giren 2 genç boğuldu

AA - Güncel
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama göletine giren 2 genç hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama göletine giren 2 genç hayatını kaybetti.

Pınarbaşı Mahallesi'nde yapay sulama göletine yüzmek için giren bir grup gençten ikisi gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tahliye edilen gölette Resul Baybura (17) ve Yusuf Güzel'in (16) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay yerine gelen aileler gözyaşı döktü.

Cenazeler, Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Güncel

Nazilli Aydın Güncel Haberler

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