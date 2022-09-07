Gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu
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Gölette yapılan arama çalışmaları Gölette cesedin bulunması Hastane morg önünde bekleyen vatandaşlar ŞIRNAK - Şırnak'ta dün bir özel maden ocağında gölete devrilen kamyon sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.
Gölette yapılan arama çalışmaları
Gölette cesedin bulunması
Hastane morg önünde bekleyen vatandaşlar ŞIRNAK - Şırnak'ta dün bir özel maden ocağında gölete devrilen kamyon sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel