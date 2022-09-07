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Gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu

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Gölette yapılan arama çalışmaları Gölette cesedin bulunması Hastane morg önünde bekleyen vatandaşlar ŞIRNAK - Şırnak'ta dün bir özel maden ocağında gölete devrilen kamyon sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

Gölette yapılan arama çalışmaları

Gölette cesedin bulunması

Hastane morg önünde bekleyen vatandaşlar ŞIRNAK - Şırnak'ta dün bir özel maden ocağında gölete devrilen kamyon sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel

Şırnak Güncel Haberler

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