Göle eksi 21,6 derece ile buz tuttu

ARDAHAN - Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili olmaya başladı. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 21,6 derece ile Ardahan Göle'de ölçüldü.

Ardahan'da etkili olan soğuk nedeniyle çeşmeler buz tuttu, ağaçlar kırağı ile kaplandı. Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durduğu bölgede gece sıfırın altında 21,6 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan'da eksi 18,1, Çıldır'da 16,9, Posof'ta 10, Damal'da 12,1 ve Hanak'ta eksi 14,9 dereceyi gösterdi.

Sibirya soğuklarının bundan sonra devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.