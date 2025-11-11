Göle'de Telefon Direğinde Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
Ardahan'ın Göle ilçesinde elektrik arıza çalışması yapan Aras EDAŞ ekipleri, telefon direğinde mahsur kalan bir kediyi kurtardı. Ekipler, hidrolik platform kullanarak kediyi güvenli bir şekilde aşağı indirdi.
Aras EDAŞ Göle İşletme Şefliğine bağlı ekipler, Kubilay Mahallesi'nde elektrik arıza çalışması yaparken, telefon direğinde bir kedinin mahsur kaldığını fark etti.
Olay yerine gelen ekipler, kediyi kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.
Hidrolik platformlu araçlarıyla direğe uzanan ekipler, kediyi aşağı indirdi.