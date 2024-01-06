Göldeki yaban ördekleri ve göçmen kuşların çeşitli görüntüleri

Göldeki yaban ördekleri ve göçmen kuşların çeşitli görüntüleri

Çin'in Hebei eyaletinde yer alan Hengshui Gölü, su kalitesinin iyileştirilmesiyle birlikte kışın yaban ördekleri ve göçmen kuşlar için bir kış cenneti haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hebei'den bildiriyor. (XHTV)