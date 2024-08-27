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Gölde motosiklet kazası

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Bolu'da gölde yaşadıklarıyla gezerken motosikleti çamura saplanan bir kişi takla atarak düştü. O anlar, arkadaşının kask kamerasına yansıdı.

BOLU'da gölde yaşadıklarıyla gezerken motosikleti çamura saplanan Tanay Tanyar, takla atıp düştü. O anlar, sonrasında gelen motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazar günü Gölköy Baraj Gölü'nde meydana geldi. Gölde arkadaşları Ersin Kaykısız ve Suat Demirel ile gezintiye çıkan Tanay Tanyar'ın geçirdiği motosiklet çamura saplanıp durdu. Tanyar, motosikletin üzerinden takla atarak uçtu. O anlar, arkasından gelen arkadaşının kask kamerasına yansıdı. Sürücü ve onun yarasını almadığını gören arkadaşları gülmeye boğuldu. 3 arkadaşın, çamura saplanan motosikleti dakikalarca uğraşıp güçlüklerle karşılaştığı anlar da kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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