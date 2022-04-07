Gölcüklü Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Yavaş'ın ismi, doğduğu mahalledeki çocuk parkında yaşayacak - Haberler

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Gölcüklü Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Yavaş'ın ismi, doğduğu mahalledeki çocuk parkında yaşayacak

Bültenler - Güncel
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Gölcüklü Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Yavaş'ın ismi, doğduğu mahalledeki çocuk parkında yaşayacak

2015 yılında Hakkari Yüksekova'da hain terör örgütü ile girdiği çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Yavaş'ın adı, Gölcük'te doğup büyüdüğü mahallede çocuk sesleri arasında yaşatılacak.

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Çatışmada ağır yaralandıktan 21 gün sonra tedavi gördüğü hastanede 42 yaşında şehit düşen Yavaş'ın adı, Gölcük Belediyesi Meclisi'nde oy birliği ile alınan kararla; kabrinin de olduğu Hisareyn Gündüzalp Caddesi, Karagül Sokak'ta yeni yapılan parka verildi. Alınan kararın ardından Karagül Sokak'taki isimsiz çocuk parkı, Gölcük Belediyesi tarafından Özel Harekât Polis Memuru Mustafa Yavaş Parkı' olarak adlandırıldı.

PARK TÖRENLE HİZMETE AÇILACAK

Parkın açılışı hakkında bilgi veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Kısa süre sonra şehit ailesi ve silah arkadaşlarının da katılacağı törenle, parkın resmî açılışını yapacağız. Bu vesileyle; vatan ve mukaddesatımız uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum" dedi.

Bültenler / Güncel

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