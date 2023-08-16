Gölcük ve Körfez'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölcük ve Körfez ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölcük ve Körfez ilçelerinde yapılan 2 farklı operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Gölcük ve Körfez ilçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çerçevesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda büyük bir başarı elde etti. Yapılan operasyonlar sonucunda 2 ayrı olayda toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Operasyon ve uygulamalar neticesinde ise 124 gram sentetik kannabinoid, 15 gram metamfetamin, 2 bin 400 Türk Lirası, 1 adet tüfek, 1 adet tabanca, 25 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 7 şüpheli şahıs, haklarında TCK 191 çerçevesinde işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti şüphesiyle yakalanan A.R.Y. ve Ö.A. ise adli makamlara sevk edilmelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ