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Gölcük Tersanesi personeli, Adıyaman'da 2'si çocuk 3 kişiyi enkazdan kurtardı

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Gölcük Tersanesi'nde görevli personelin, Adıyaman'daki arama- kurtarmalarda, 2'si çocuk 3 kişiyi enkazdan sağ çıkardığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Gölcük Tersanesi'nde görevli personelin, Adıyaman'daki arama- kurtarmalarda, 2'si çocuk 3 kişiyi enkazdan sağ çıkardığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Gölcük Tersanesinde görevli personelimiz; 5 yaşında bir kız evladımızı, 9 yaşlarında bir erkek çocuğumuzu ve 55 yaşında bir vatandaşımızı enkazdan sağ olarak kurtardı. Birlikte Güçlüyüz" denildi.

Bakanlık, kurtarılma anlarının görüntülerini de paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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