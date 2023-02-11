Gölcük Tersanesi personeli, Adıyaman'da 2'si çocuk 3 kişiyi enkazdan kurtardı Güncel Haberler MİLLİ Savunma Bakanlığı, Gölcük Tersanesi'nde görevli personelin, Adıyaman'daki arama- kurtarmalarda, 2'si çocuk 3 kişiyi enkazdan sağ çıkardığını duyurdu. MİLLİ Savunma Bakanlığı, Gölcük Tersanesi'nde görevli personelin, Adıyaman'daki arama- kurtarmalarda, 2'si çocuk 3 kişiyi enkazdan sağ çıkardığını duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Gölcük Tersanesinde görevli personelimiz; 5 yaşında bir kız evladımızı, 9 yaşlarında bir erkek çocuğumuzu ve 55 yaşında bir vatandaşımızı enkazdan sağ olarak kurtardı. Birlikte Güçlüyüz" denildi. Bakanlık, kurtarılma anlarının görüntülerini de paylaştı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Adıyaman Gölcük Güncel Haberler

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