Gölcük Tersane Komutanlığı personelinden enkazdan kurtardıkları Aysima Baltacı'ya ziyaret Güncel Haberler Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gölcük Tersane Komutanlığı personelinin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkazdan kurtardıkları 10 yaşındaki Aysima Baltacı'yı ziyaret ettiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gölcük Tersane Komutanlığı personelinin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkazdan kurtardıkları 10 yaşındaki Aysima Baltacı'yı ziyaret ettiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, Gölcük Tersane Komutanlığı personelinin 12 Şubat'ta Aysima Baltacı'yı enkazdan kurtardığı anımsatıldı. Açıklamada, iyileşir iyileşmez kendisini kurtaranlarla bir araya gelmek isteyen Aysima'nın arama kurtarma ekibi ile bugün görüştüğü kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş Adıyaman Gölcük Güncel Haberler

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