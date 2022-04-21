Gölcük Terminali için ihale yapıldı
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Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yapımı için Büyükşehir'de ihale düzenlendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Otobüs Terminali'nin yapılması için ihale gerçekleştirdi. Gölcüklülerin merakla beklediği modern terminalde çalışmalar ihale komisyonun değerlendirmesinin ardından yer teslimi ile birlikte hızla başlayacak.
İKİ FİRMA KATILDI
Gölcük Saraylı Mahallesi'nde yapılacak Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali için Büyükşehir İhale Salonu'nda ihale gerçekleştirildi. İki firmanın katıldığı ihalede en düşük bedel 34 milyon TL oldu.
13 ADET PERON VE 9 ADET YAZIHANE
Gölcük Saraylı Mahallesi'nde yapılacak terminal 2.000 metrekare kapalı inşaat alanı ve 10.000 metrekare saha alanı içerecek. Projede 13 adet peron ve 9 adet yazıhane bulunacak. İlgili firmaya yer tesliminin ardından başlayacak çalışmalar 400 gün içerisinde tamamlanacak.
FİRMALAR VE TEKLİFLERİ
Arıcan İnşaat34 milyon TL
Haldız İnşaat44 milyon 749 bin TL