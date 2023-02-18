Gölcük'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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Gölcük ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gölcük ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şehitler Mahallesi 449. Sokak'ta Selahattin Albayrak'a ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, yan taraftaki 3 katlı binanın çatısına sıçradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sirayet ettiği binanın çatısında da hasar oluştu.
Kaynak: AA / Güncel