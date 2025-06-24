Gölcük'te Silahlı Cinayet Davasında Sanığa 20 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa, 20 yıl 6 ay hapis verildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Osman Ç. ve taraf avukatları ile maktul Muzaffer Ece'nin yakınları hazır bulundu.

Söz verilen maktul yakınları Tahsin, Asiye Ece, Deniz Başer ve Derya Usta, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı, sanığın "nitelikli kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık Osman Ç., olay öncesi maktulün kendisini darbettiğini ve küfür ettiğini iddia etti.

Sanık avukatları, sanığa azami oranda "haksız tahrik" hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Osman Ç'nin, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl, "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan da 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Gölcük ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde 29 Mart 2024'te, şehirlerarası otobüs terminalinde Osman Ç., husumetlisi olduğu iddia edilen Muzaffer Ece'ye silahla ateş etmişti. Ece, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Osman Ç., tutuklanmıştı.