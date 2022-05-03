Gölcük'te sağanak yağmurda kimi sığınacak yer aradı, kimiyse keyfini çıkardı

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Güzel olan havaya aldanan binlerce ziyaretçi, aniden bastıran yağmurla birlikte sığınacak yer aradı. Bazı tatilciler ise yağmura rağmen eşsiz manzarada fotoğraf çektirdi.

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı. Tabiat parkında bulunan otoparklar doldu. Ziyaretçiler, Gölcük'te kiralanan bisiklet ve golf arabalarıyla tur atarken, bazıları da piknik ve yürüyüş yaparak eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Gölcük Tabiat Parkı'ndaki güneşli hava yerini aniden sağanak yağmura bıraktı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle binlerce ziyaretçi koşarak kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar ise yağmura rağmen Gölcük'teki manzaraların keyfini çıkarıp fotoğraf çektirdi.