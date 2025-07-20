Gölcük'te Otomobilin Ağaca Çarpması Sonucu 5 Yaralı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Gölcük Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Semanur D. Yönetimindeki 41 FR 092 plakalı otomobil, mahallede bulunan dik rampayı çıkarken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ile otomobildeki Elif D., Ecrin D., Halid D. ve İknur D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.