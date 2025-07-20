Gölcük'te Otomobilin Ağaca Çarpması Sonucu 5 Yaralı

Gölcük'te Otomobilin Ağaca Çarpması Sonucu 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada sürücü dahil 5 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Gölcük Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Semanur D. Yönetimindeki 41 FR 092 plakalı otomobil, mahallede bulunan dik rampayı çıkarken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ile otomobildeki Elif D., Ecrin D., Halid D. ve İknur D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ahmed Şara'nın en zor sınavı! Bir ülkeyi kınadı bir ülkeye teşekkür etti

Şara'nın en zor sınavı! Bir ülkeyi kınadı bir ülkeye teşekkür etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin bir polis memuru gözaltına alındı

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! Polis memuru gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.