Gölcük'te Otomobil Kazası: 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Otomobilin çarpıp tırın 100 metre sürüklediği kız çocuğu öldü : Anne ve baba sinir krizi geçirdi

D-130 kara yolunda feci kaza: Eve gelmeyen 14 yaşındaki kızlarının acı haberini aldılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 kara yolu geçişinde meydana gelen feci kazada otomobilin çarpıp yola savurduğu, 14 yaşındaki kız çocuğunun üzerinde tır geçti. 100 metre sürüklenerek hayatını kaybeden kız çocuğunun, anne ve babası olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza, Halıdere Mahallesi D-130 kara yolu Halıdere Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit istikametine seyir halinde olan U.K. idaresindeki 20 BDC 35 plakalı Volvo marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Tuğçe Altuntaş'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Altuntaş'ın üzerinden, sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen tır geçti. 100 metre sürüklenen Altuntaş hareketsiz şekilde yerde kalırken, tır kaçarak uzaklaştı. Kazayı görenler vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde Altuntaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü U.K. ise karakola götürüldü.

Eve gelmeyen kızlarının acı haberini aldılar

Öte yandan, Altuntaş'ın dersten çıktığı ve eve dönüş yolunda kaza geçirdiği öğrenildi. Altuntaş'ın anne ve babası, eve gelmeyen kızlarının acı haberini aldı. Kaza yerine ulaşan, anne ve baba sinir krizi geçirdi. Dizlerinin üzerine çöken anne 'yavrum' diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından, Altuntaş'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü. Sürücü U.K.'nin ise Gölcük ilçesindeki özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalıştığı öğrenildi.