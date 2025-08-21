Gölcük'te Oto Yedek Parça Dükkanında Yangın

Gölcük'te Oto Yedek Parça Dükkanında Yangın
Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki sanayi sitesinde bir oto yedek parça dükkanında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sanayi sitesindeki bir oto yedek parça dükkanında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Karaköprü Mahallesi Gölcük Sanayi Sitesi'ndeki oto yedek parça dükkanında, saat 12.30 sıralarında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
