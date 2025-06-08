Gölcük'te Motosiklet ve Otomobil Kazası Kamerada

Gölcük'te Motosiklet ve Otomobil Kazası Kamerada
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, logar kapağından yola akan su nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 3 motosiklet ve bir otomobil karıştı. Kazaya dair kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde logar kapağından yola akan su nedeniyle kayganlaşan yolda 3 motosiklet ve otomobilin karıştığı kazanın yeni kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 1 Haziran Pazar günü saat 15.40 sırlarında D-130 kara yolunun Gölcük ilçesi geçişi Ulaşlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmit istikametine giden C.A. idaresindeki 34 GFF 910 plakalı motosiklet, logar kapağından yola akan su nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak 41 EB 685 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklete aynı yönde ilerleyen A.Y.'nin kullandığı 41 APR 286 plakalı ve E.A. hakimiyetindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet duramayarak çarptı. Devrilen motosikletlerden yola düşüp sürüklenen sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavilerinin ardından sürücüler taburcu edildi.

Kazaya karışan motosiklet sürücülerinden A.Y., "Sitenin önündeki logar tıkanmış ve taşmış. Taşan su D-130 kara yoluna aktı. Su birikintisi oluştu. Site sakinleri ekipleri arayarak durumu bildirmiş fakat gelen olmamış. Biz kaza yaptıktan 15 dakika sonra gelen ekipler müdahale etti yola toprak atmışlar. İlgili kurumlara diğer motosiklet sürücüsü arkadaşlarımla şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

KAZA ANI KASK KAMERALARINDA

Kaza anı motosiklet sürücülerinin kask kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde; yola akan sudan geçtikten sonra kontrolden çıkan motosikletin otomobile çarptığı, devrilen motosiklete aynı yönde ilerleyen bir diğer motosikletin çarptığı ve yola düşen sürücülerin sürüklendiği görülüyor. Ayrıca görüntüde yaralanan motosiklet sürücülerine diğer sürücülerin yardım ettiği, yaralı bir sürücünün ise ambulansa taşındığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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