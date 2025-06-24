Gölcük'te Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Naim Kurban yaşamını yitirirken, arkasındaki oğlu Mert Ali Kurban ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Naim Kurban (48) yaşamını yitirdi, arkasındaki oğlu Mert Ali Kurban (8) ağır yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi Koca Yusuf Caddesi üzerinde meydana geldi. Naim Kurban yönetimindeki 41 ASD 506 plakalı motosiklete, M.T.K. yönetimindeki 35 BMZ 32 plakalı otomobil çarptı. Kazada Naim Kurban olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasındaki oğlu Mert Ali Kurban ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mert Ali Kurban, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü M.T.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.