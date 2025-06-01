Gölcük'te Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Gölcük'te Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yola akan su nedeniyle gerçekleşen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı, bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yola akan su nedeniyle kazaya karışan 3 motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, bir başka motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında D-130 yolunun Gölcük ilçesi geçişi Ulaşlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, yola akan su nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Aynı istikamette ilerleyen iki motosiklet de duramayarak devrilen motosiklete çarptı. Yola düşen ve sürüklenen motosikletlerin sürücüleri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı ise motosiklet grubunu takip eden bir başka motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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