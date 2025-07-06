Gölcük'te Kumar Oynayan 6 Kişiye Cezai İşlem

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kumar oynayan 6 kişiye toplam 55 bin 482 lira ceza kesildi. Ayrıca, kumar oynandığı tespit edilen kahvehaneye yönelik denetimlerde 2 bin 920 lira da ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, Gölcük'te B.B'nin işlettiği kahvehanede kumar oynattığını tespit etti.

Kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi, ayrıca kumar oyununda kullanılan 2 bin 920 liraya el konuldu.

B.B. hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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