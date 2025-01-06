Gölcük'te Kumar Oynayan 3 Kişiye 27 Bin Lira Ceza

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iş yerinde kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yapıldı.

Gölcük'teki denetimlerde iş yerinde kumar oynandığını belirleyen polis, 3 kişiye 27 bin 741 lira idari para cezası uyguladı, 2 bin liraya el konuldu.

İş yerinde kumar oynattığı tespit edilen F.K. hakkında ise adli işlem yapıldı.