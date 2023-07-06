Gölcük'te Karısını Bıçaklayarak Öldüren Sanığa 18 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yakup G. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık, bir önceki celse açıklanan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmasında, öldürme kastıyla hareket etmediğini, olayın bir anda gerçekleştiğini öne sürdü.

Çok pişman olduğunu söyleyen Yakup G, tahliyesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Olay

Gölcük ilçesinde 21 Temmuz 2022'de eşi Yakup G. tarafından bıçaklanan Birgül G. hayatını kaybetmişti. Polise teslim olan koca tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Yakup G'nin "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu.