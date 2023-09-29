Gölcük'te Kaçak Sigara Operasyonu: 140 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yapılan operasyonda, 140 bin 600 makaron ele geçirildi. Ayrıca, 100 kilogram kıyılmış tütün, 58 bin dolu makaron, 82 bin 600 boş makaron, 3 sigara sarma makinesi ve 4 hava kompresörü de bulundu. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 140 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Gölcük ilçesinde 5 adreste yapılan aramada, 100 kilogram kıyılmış tütün, 58 bin dolu makaron, 82 bin 600 boş makaron, 3 sigara sarma makinesi ve 4 hava kompresörü ele geçildi.
Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.