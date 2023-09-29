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Gölcük'te Kaçak Sigara Operasyonu: 140 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yapılan operasyonda, 140 bin 600 makaron ele geçirildi. Ayrıca, 100 kilogram kıyılmış tütün, 58 bin dolu makaron, 82 bin 600 boş makaron, 3 sigara sarma makinesi ve 4 hava kompresörü de bulundu. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.