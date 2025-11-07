Gölcük'te İş Yerinin Kurşunlanması Olayında 4 Tutuklama

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gasp Büro Amirliği ekipleri, Gölcük'te 1 Kasım'da bir iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki 87 işletmenin güvenlik kameralarından ve MOBESE kameralarından 165 saat kayıt izleyen ekipler, olayı E.K. ve B.E. isimli kişilerin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Öte yandan, cezaevinde olduğu belirlenen M.E'nin olayın azmettiricisi olduğu ve F.K, Ş.N.K. ve Ç.K. isimli şüphelilerin de suça iştirak ettiği belirlendi.

Düzenlenen operasyonlarda E.K, B.E, Ç.K. isimli şüpheliler 3 Kasım'da, Ş.N.K. ve F.K. isimli şüpheliler ise 4 Kasım'da yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, Ş.N.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.