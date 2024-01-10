Gölcük'te Heyelan Nedeniyle 5 Katlı Apartman Boşaltıldı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bahçe kısmında meydana gelen heyelan sonucu 5 katlı apartman boşaltıldı. İnşaat için yapılan temel kazısı sonrası apartmanın bahçe kısmında toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine bölgeye belediye, polis ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından apartmanın boşaltılmasına karar verildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bahçe kısmında heyelan meydana gelen 5 katlı apartman boşaltıldı.
Yeni Mahallesi 336. Sokak'ta inşaat için yapılan temel kazısı sonrası bitişikteki apartmanın bahçe kısmında toprak kayması oldu.
İhbar üzerine bölgeye, belediye, polis ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek alana girişleri kapattı.
Ekipler, incelemenin ardından çökmenin meydana geldiği alandaki apartmanın boşaltılmasına karar verdi.
Binada yaşayan 12 kişiden bazıları yakınlarının evlerine giderken, bazıları da Gölcük Belediyesi tarafından konaklayacakları misafirhanelere yerleştirildi.