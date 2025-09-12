Haberler

Gölcük'te Hac Organizasyonuna Yönetici Saldırıya Uğradı: 7 Tutuklama

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hac ve umre organizasyonu yapan firmanın sahibi Süleyman Yasin Akdeniz, ofisinde tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Saldırının ardından 7 kişi tutuklandı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 3 gün önce, hac ve umre organizasyonu yapan firmanın sahibi Süleyman Yasin Akdeniz'in ofisinde tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Olay, 9 Eylül günü saat 11.45'te Gölcük'te meydana geldi. Hac ve umre organizasyonu yapan firmanın sahibi Süleyman Yasin Akdeniz, kendisine ait ofiste uğradığı tabancalı saldırıda ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Akdeniz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Saldırının ardından, olayın organize suç olma ihtimali şüphesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile birlikte aynı gün saat 16.20'de Kocaeli'de yakalandı. Akdeniz'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle saldırıyı organize eden ve işbirlikçilik yaptıkları belirlenen 6 kişi de İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 24 değişik çap ve markalarda fişek, 1 balistik yelek, 2 kılıç ve pala ile 1 milyon 63 bin 400 lira, 4 bin dolar ve 3 bin 200 Euro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, 12 Eylül günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
