Gölcük'te Hac Organizasyonu Sahibi Saldırıya Uğradı, 7 Kişi Tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hac ve umre organizasyonu yapan firmanın sahibi Süleyman Yasin Akdeniz, ofisinde tabancayla yaralandı. Saldırı sonrası gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde hac ve umre organizasyonu yapan firmanın sahibi Süleyman Yasin Akdeniz'in ofisinde tabancayla yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Olay, 9 Eylül günü saat 12.00 sıralarında Gölcük'te meydana geldi. Hac ve umre organizasyonu yapan firmanın sahibi Süleyman Yasin Akdeniz, kendisine ait ofiste tabancalı saldırıya uğradı. Yaralanan Akdeniz, hastanede tedaviye alındı. Saldırının ardından, olayın organize suç olma ihtimali şüphesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile birlikte aynı gün saat 16.30 sıralarında Kocaeli'de yakalandı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, saldırıyı organize eden ve işbirlikçilik yaptıkları belirlenen 6 kişiyi de İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 24 değişik çap ve markalarda mermi, 1 balistik yelek, 2 kılıç ve pala ile 1 milyon 63 bin 400 lira, 4 bin dolar ve 3 bin 200 Euro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 7 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

