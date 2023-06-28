Gölcük'te Eşini Taciz Eden Adamı Baltayla Yaraladılar

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir adam, eşini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi baltayla başından yaraladı. Olay sonrası baba ve oğlu tutuklandı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde İ.K., eşini taciz ettiğini öne sürdüğü Nizamettin Ş.'yi baltayla başından yaraladı. Gözaltına alınan İ.K. ile oğlu M.K. tutuklandı.

Olay, 27 Haziran'da akşam saatlerinde, Gölcük Millet Bahçesi'nde meydana geldi. İ.K., eşini taciz ettiğini öne sürdüğü Nizamettin Ş. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K., Nizamettin Ş.'nin başına baltayla vurdu. Nizamettin Ş., kanlar içerinde kalırken, çevredekiler de kavgayı ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nizamettin Ş., ambulansla hastaneye kaldırılırken; İ.K. ile yanındaki oğlu M.K. gözaltına alındı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Nizamettin Ş.'nin entübe edildiği ve hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. İşlemleri tamamlanan baba ve oğlu, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.