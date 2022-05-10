Gölcük'te Dünya Hareketlilik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 10 Mayıs Dünya Hareketlilik Günü dolayısıyla sahilde yürüyüş gerçekleştirildi.

Gölcük Kaymakamlığınca Kavaklı Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinliğe, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gölcük Devlet Hastanesi Başhekimi Sertan Acar, Gölcük Halk Eğitim Müdürü Necmettin Türkmen, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş öncesi açıklama yapan Kaymakam Karabulut, Dünya Hareketlilik Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Teknolojinin insanlığa çok ciddi katkı sağlamasının yanında ciddi olumsuz etkileri de olduğunu aktaran Karabulut, "Bunların başında gelen, insanlığın artık hareketsiz bir yaşama girmiş olması... Hareketsiz yaşamın birçok yan etkisi ve problemleri oluyor. Yüce Yaradan, insanoğlunu durağan yaratmamış. İnsanın harekete endeksli yaşam sürmesi gerekiyor." diye konuştu.

Katılımcılar, daha sonra hep birlikte Kavaklı Sahili'nde yürüdü.