Gölcük'te doğalgaz patlaması; yaralananlar var (1) Güncel Haberler KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'ta 3 katlı bir binanın 3'üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'ta 3 katlı bir binanın 3'üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sesi çevrede korku yarattı. Patlamanın ardından yangın çıkan evde bulunan kişiler yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan kişiler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Gölcük Güncel Haberler

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