Gölcük'te Demir Çubukla Vurarak Öldürme Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi başına demir çubukla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi başına demir çubukla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'nde kurulan halk pazarında Birol Şakir Kaya (70) ile T.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.Ç, demir çubukla Kaya'nın başına vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan T.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.