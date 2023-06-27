Üye Girişi
Haberler
Gölcük'te Demir Çubukla Vurarak Öldürme Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Gölcük'te Demir Çubukla Vurarak Öldürme Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi başına demir çubukla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi başına demir çubukla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'nde kurulan halk pazarında Birol Şakir Kaya (70) ile T.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.Ç, demir çubukla Kaya'nın başına vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan T.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Değirmendere Şakir Kaya Kocaeli Gölcük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title