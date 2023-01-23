Gölcük'te dairedeki patlamanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2) Güncel Haberler PATLAMA KAMERADA Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. PATLAMA KAMERADA Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlama anı ve sonrasında binadan yükselen alevler görülüyor. Görüntülerin devamında patlamayı duyan kişilerin olay yerine doğru koşuşturduğu panik anları da yer alıyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kocaeli Gölcük Güncel Haberler

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