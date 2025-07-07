Gölcük'te Çınar Ağacı Dalı Düşmesi: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çınar ağacından kopan dalın düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri panik anlarını ortaya koydu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çınar ağacından kopan dalın düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Değirmendere Yalı Mahallesi'ndeki Çınarlık Meydanı'nda dün Erdem Ulak'ın (29) hayatını kaybettiği, Seda K. ve Arif Can K'nin ise yaralandığı olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, ağacın dalının şiddetli şekilde devrilmesi ve sonrasında çevredeki vatandaşların yaşadığı panik anları yer alıyor.

Bu arada, yaşamını yitiren Ulak'ın cenazesi memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine gönderildi.

Yaralılardan Arif Can K'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği, Seda K'nin Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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