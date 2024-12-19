Gölcük'te Bir Genç Kızın Ölümüne İlişkin Duruşma Gerçekleşti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde genç kızın şarampole devrilen kamyonetin çevresinde boynunda iple ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan sanık hakim karşısına çıktı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Tunay A, maktul Rümeysa Meriç Özcan'ın (18) annesi Kevser Erden ile taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki Kevser Erden, sanık Tunay A'dan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık Tunay A, bu celse savunma yapmak istemediğini belirtti. Sanık avukatları da gelecek celsede savunma yapacaklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kevser Erden, Rümeysa'nın tek çocuğu olduğunu belirterek, "Ben öpmeye kıyamazken kızım canice katledildi. Kızımı toprağa verdiğim gün, ben de o toprağa girdim. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

Müşteki avukatı Tarık Sağlam da dosyadaki delillerden anlaşıldığı üzere olayın kaza değil cinayet olduğunu söyleyerek, sanığın ifadesi alındıktan sonra kendilerinin de beyanlarda bulunacaklarını kaydetti.

Sağlam, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Olay

Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi Eski Köy Caddesi mevkisinde 19 Mayıs'ta bir kamyonetin şarampole devrildiği yönünde ihbar alınması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Kaza yerinde yapılan incelemede, 34 VM 9246 plakalı kamyonetten savrulan 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın yaşamını yitirdiği tespit edilmişti. Genç kızın boynundaki ipin araca bağlı olduğu belirlenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinden uzaklaştığı belirlenen sürücü Tunay A. (22) ile araçtan daha önce indiği tespit edilen E.K, Y.A.A, C.Ç. ve K.N.K. (17), cinayet şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Tunay A. tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

Sanık Tunay A'nın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.