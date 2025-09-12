Haberler

Gölcük'te Ateşli Silahlarla Kasten Yaralama Olayında 7 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan ateşli silahla kasten yaralama olayına karışan 7 zanlı tutuklandı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın sahibi yakalanırken, organize suç şüphelilerine İstanbul'da düzenlenen operasyonda ulaşıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan "ateşli silahla kasten yaralama" olayına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölcük'te 8 Eylül'de yaşanan "ateşli silahla kasten yaralama" olayına ilişkin çalışma başlattı.

Saldırıyı gerçekleştiren zanlı, olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla aynı gün Kocaeli'de yakalandı.

Polis ekipleri, saldırıyı organize ettiği tespit edilen 6 şüpheliyi ise İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 24 fişek, 1 balistik yelek, 2 kılıç ele geçirildi. Ayrıca, 1 milyon 63 bin 400 lira, 4 bin dolar ve 3 bin 200 avro nakit paraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
