Gölcük'te Arazöz Kazası: Sürücünün Cansız Bedeni Çıkarıldı
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Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözün uçuruma devrilmesi sonucu yaşamını yitiren sürücü Arda Yılmaz'ın cansız bedeni, ekiplerin çalışmaları sonucunda aracın altından çıkarıldı.
CANSIZ BEDENİ ARAZÖZÜN ALTINDAN ÇIKARILDI
Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözün yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrildiği kazada yaşamını yitiren sürücü Arda Yılmaz'ın cansız bedeni, ekiplerin 3 buçuk saatlik çalışmalarının ardından aracın altından çıkarılıp, morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel