Gölcük'te Apartmanda Yangın: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen Zülfiye S. (60) hastaneye kaldırıldı.

Gölcük ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi 4157'nci Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairenin mutfak kısmında, akşam saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürürken, bir yandan da dairede yaşayan Zülfiye S.'yi evden çıkardı. Dumandan etkilenen Zülfiye S., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.