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Gölcük'te Apartmanda Yangın: Anne ve Oğlu Hastaneye Kaldırıldı

Gölcük'te Apartmanda Yangın: Anne ve Oğlu Hastaneye Kaldırıldı
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanın 4. katında çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 5 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde apartmanın 4. katında çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede yaşayan Ayşe S. ile 5 yaşındaki oğlu dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahaleleri yapılan anne ve oğlu tedbir amaçlı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, dairenin bir odasında hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Serkan Gök - Güncel
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