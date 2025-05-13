Gölcük'te Apartmanda Yangın: Anne ve Oğlu Hastaneye Kaldırıldı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanın 4. katında çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 5 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde apartmanın 4. katında çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
Dumlupınar Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede yaşayan Ayşe S. ile 5 yaşındaki oğlu dumandan etkilendi.
Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahaleleri yapılan anne ve oğlu tedbir amaçlı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın, dairenin bir odasında hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Serkan Gök - Güncel