Gölcük'te Apartmanda Yangın: Anne ve Çocuğu Dumandan Etkilendi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 4 katlı apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında anne ve 5 yaşındaki çocuğu dumandan etkilendi.

Yangın akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde 4 katlı apartmanın 4'üncü katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında anne Ayşe S. ve 5 yaşındaki oğlu dumandan etkilendi. Anne ve oğlu ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının 5 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıktığı öğrenildi. Anne ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.