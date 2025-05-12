Gölcük'te Apartmanda Yangın: Anne ve Çocuğu Dumandan Etkilendi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında, anne Ayşe S. ve 5 yaşındaki çocuğu dumandan etkilendi. Yangının çocuk tarafından çakmakla oynarken çıktığı belirlendi. Her iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 4 katlı apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında anne ve 5 yaşındaki çocuğu dumandan etkilendi.
Yangın akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde 4 katlı apartmanın 4'üncü katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında anne Ayşe S. ve 5 yaşındaki oğlu dumandan etkilendi. Anne ve oğlu ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının 5 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıktığı öğrenildi. Anne ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.