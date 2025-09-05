Gölcük'te Apartman Yangını: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, mutfakta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çiftlik Mahallesi 4157. Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık personelince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, dairede hasara neden oldu.
