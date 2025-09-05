Haberler

Gölcük'te Apartman Yangını: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, mutfakta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Çiftlik Mahallesi 4157. Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık personelince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, dairede hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Serkan Gök - Güncel
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planlıyoruz

Bakan Tekin duyurdu: 12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı

Avrupa'da top koşturan milli yıldızı istedi: Bana onu alın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.